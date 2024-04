L’ex guardia medica da oggi attiva nel cuore di Foggia: “È un centro aperto h24 per la città”

Il presidio Asl di piazza della Libertà ora ha tutte le carte in regola per diventare Casa della Comunità hub a Foggia. Nella sede ex Inam, ristrutturata con Fondi Fesr 2014-2020, da oggi è attiva la Continuità Assistenziale, che ha lasciato i locali del Policlinico Riuniti nell’ospedale D’Avanzo.

A poliambulatorio, centro di radiodiagnostica, percorso donna per lo screening mammografico, laboratorio analisi, specialisti ambulatoriali, direzione distrettuale, si aggiunge l’ex guardia medica.

“Ha tutte le caratteristiche che prevede il decreto ministeriale 77” del 2022 per le Case della Comunità, ha evidenziato Antonio Nigri, direttore generale Asl.

“È un centro aperto h24 per la città – ha proseguito il dg - è un percorso di identità, riqualificazione, anche comfort degli operatori, perché qui le linee telefoniche a disposizione dei cittadini saranno tre, gli ambulatori saranno tre, molti di più rispetto agli ambienti precedenti”.

Con la benedizione di Don Giulio Dal Maso, affinché “chiunque verrà accolto possa trovare stoffa umana e professionalità” e si possa potenziare il servizio per la salute pubblica, la Continuità Assistenziale apre al piano terra, con ingresso da viale Colombo. Finalmente, gli utenti possono aspettare il loro turno in un’ampia sala d’attesa.

Un comitato d’accoglienza di facilitatori digitali del Servizio Civile ha salutato l’arrivo di Michele Emiliano con tanto di striscione, ‘Benvenuto presidente’. Lui, per inciso, ha risposto con una battuta (“Qui siamo al culto della personalità”). Ai giovanissimi che nei servizi distrettuali aiutano gli utenti ad utilizzare le piattaforme per usufruire dei servizi sanitari, il presidente ha dispensato consigli.

“Questa struttura mira innanzitutto ad allentare la pressione sui pronto soccorso”, ha detto il presidente della Regione Puglia dopo il taglio del nastro. “Io ho un mio convincimento, che spero di riuscire a realizzare, ma in Italia non lo ha ancora mai azzardato nessuno, che alcune continuità assistenziali dovrebbero essere realizzate accanto ai pronto soccorso più trafficati, che poi in realtà sono cinque o sei in tutta la Puglia”.

All’inaugurazione ha partecipato anche la sindaca Maria Aida Episcopo: “Siamo contenti dell’allocazione, al centro, nel cuore della città, e per il piccolo risultato degli stalli dedicati all’utenza, negoziato bonariamente perché non era contemplato nel contratto”.

La società che gestisce la sosta, infatti, d’intesa con il Comune, ha concesso alcuni posti gratuiti.

Sono oltre 80mila le prestazioni erogate nel 2023 a Foggia dalla Continuità Assistenziale. Sono in tutto 19, oggi, i medici impiegati, 6 a turno, ma il nuovo contratto già in vigore e il ‘ruolo unico’ dovrebbero contribuire a ottimizzare i servizi h24.

La Continuità Assistenziale risponde ai numeri 0881.884560, 0881.884561, 0881.884562.