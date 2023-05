Giuseppe Carrieri a Roma: il Direttore del Dipartimento di Urologia incontra il ministro Schillaci

Giovedì 1° giugno 2023 ore 11.00, in occasione della Giornata Nazionale dell’Urologia, il Prof. Giuseppe Carrieri, Direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico di Foggia, Prof. Ordinario di Urologia dell’Università di Foggia e Presidente della Società Italiana di Urologia (Siu), sarà ricevuto dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. In tale occasione, saranno presentati i temi dell’importanza della prevenzione nell’ottica di garantire la sostenibilità delle cure e le campagne di screening.

Con la Giornata nazionale dell’Urologia, si vuole offrire alla popolazione l’opportunità di una corretta informazione sulla prevenzione, anche per le neoplasie urologiche che sono tra le più frequentemente diagnosticate. La diagnosi precoce consente un intervento tempestivo e un trattamento che può prevenire il progredire della malattia verso uno stadio avanzato e causare complicanze più gravi. Periodici controlli urologici sono particolarmente utili per la diagnosi del cancro alla prostata che è il tumore più comunemente diagnosticato negli uomini. “Le malattie urologiche possono influire significativamente sulla qualità della vita di un individuo. - afferma il Prof. Giuseppe Carrieri – Condizioni d’infezioni del tratto urinario, calcoli renali, incontinenza urinaria e ingrossamento della prostata possono causare dolore, disagio e fastidi, peggioramento della qualità del sonno e disturbi in ambito lavorativo”.

Continua così il percorso per trovare ogni momento possibile di confronto con i pazienti, le Istituzioni e il mondo scientifico urologico, affinché si possa concretizzare la mission di sviluppare e diffondere la cultura urologica, di promuovere l’attività di ricerca scientifica e la formazione dei medici e di quanti operano nel settore delle patologie urologiche, su tutto il territorio nazionale.