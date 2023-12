'Vip Medical Party', a tavola per parlare di alimentazione e benessere psicofisico

Pazienti e medici, fianco a fianco, a tavola e in un convegno, per parlare di benessere psicofisico ed educazione alimentare.

Foggia ospita il primo evento dedicato al mondo della salute e del benessere rivolto ai pazienti, che però incontreranno nutrizionisti, psicologi, cardiologi e ginecologi in un contesto elegante ed informale.

È il 'Vip Medical Party' che si svolgerà a Masseria Pietrafitta il 14 dicembre ed è stato ideato da Stefania Gallucci, nota biologa nutrizionista, autrice di numerosi video corsi e del libro "Dieta Stop", specializzata in dimagrimento rapido e localizzato, con all'attivo più di mille pazienti fra Foggia, Milano e Roma.

"Una nuova formula - dice Gallucci - che vuole avvicinare il paziente ad alcune tematiche importanti quali i disturbi dell'alimentazione, la fame nervosa, la relazione fra mente e corpo per il benessere dell’individuo nella società . Credo molto nella collaborazione fra professionisti quando si parla di educazione alimentare".

IL FORMAT | Il format prevede due momenti ben distinti: una tavola rotonda con ospiti del settore medical ed intitolato 'Come il mangiar bene influisce sulla sfera personale, psicologica e sociale dell’individuo'.

Successivamente l'apericena di gala in cui pazienti e medici potranno degustare un menù pensato dallo chef della struttura ospitante e dalla stessa Stefania Gallucci. L’intento è quello di avvicinare quante più persone possibili all’idea di corretta alimentazione e non al concetto di dieta come privazione. L'accoglienza è prevista alle 18, l'inizio della tavola rotonda alle 18.30.

INTERVENTI |

Dott.ssa Stefania Gallucci (biologa nutrizionista): La Nutrizione come arma di prevenzione primaria nelle patologie metaboliche

Dott.ssa Simona Padalino (psicologa e psiconcologa): Cortisolo e stress, come migliorare la nostra risposta agli stressor nell’era moderna.

Dott.ssa Mariangela Candia (ginecologa): Le nuove frontiere della fertilità

Dott.ssa Floriana Bianco (cardiologa): La carta del rischio cardiovascolare

Dott.ssa Carmen Mancini (psicologa e psicoterapeuta): I disturbi della memoria, combattiamoli a Tavola

Ore 19.30 Casi Clinici: i protagonisti di storie di successo si raccontano a cuore aperto sull’importanza della sana alimentazione

Ore 20.00 Presentazione nuovo metodo di dimagrimento

Ore 20.45 Cena

Per partecipare all’evento è possibile mandare una email a nutrizionistastefania@gmail.com