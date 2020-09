Al via ‘Match it now’: al Policlinico Riuniti si 'reclutano' nuovi donatori di midollo osseo

Il Policlinico Riuniti di Foggia aderisce alla settimana nazionale di promozione per la donazione di cellule staminali emopoietiche, denominata ‘Match it now’, indetta dal Registro nazionale donatori midollo osseo (Ibmdr), in collaborazione con le associazioni di donatori di midollo (Admo e Adoces) e di sangue (Avis, Fratres, Fidas e Croce Rossa).

In questa settimana il Centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal dott. Michele Centra, sarà aperto per il reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo tutti i giorni fino al 26 settembre, compreso il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Sabato 26 il Centro trasfusionale del Policlinico Riuniti di Foggia sarà aperto in modalità open day dalle 9:00 alle 19:00. A causa della pandemia Sars Cov-2 non è stato possibile organizzare nelle piazze il reclutamento outdoor che ha sempre contraddistinto nel passato le giornate di ’Match it now’.

“Quest’anno l’invito ad iscriversi al Registro nazionale donatori midollo osseo è ancora più accorato perché, a causa dell’emergenza Covid, si è evidenziato il decremento di 15mila nuovi donatori rispetto al 2019, cioè tante opportunità in meno per i pazienti con malattie onco-ematologiche di poter guarire”, ha dichiarato la dott.ssa Filomena Sportelli, responsabile del Centro donatori midollo osseo del Policlinico Riuniti di Foggia. “Ringrazio la Direzione strategica del Policlinico Riuniti che è sempre molto attenta e vicina ai temi della solidarietà e alla donazione di midollo osseo”.

“L’accesso al Centro trasfusionale è sicura perché i donatori possono prendere contatti per programmare una prenotazione in fasce orarie diversificate, per evitare eventuali assembramenti. La sala d’attesa è, inoltre, molto ampia e tale da assicurare senza problemi le distanze interpersonali e i percorsi sono assolutamente sicuri perchè sottoposti quotidianamente a sanificazione” ha dichiarato il dott. Michele Centra.

“Il Centro donatori midollo osseo del Policlinico Riuniti ha oltre 3 mila iscritti e ha già all’attivo 30 donazioni, perché Foggia è una provincia veramente solidale, riconosciuta anche a livello nazionale. Donare ha un valore altissimo perché attraverso un gesto d’amore si dona all’altro la possibilità di vivere”- ha concluso il direttore generale del Policlinico RiunitiVitangelo Dattoli. Per programmare la propria iscrizione al Registro nazionale donatori midollo osseo è possibile prenotarsi tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 ai numeri: 0881 736136 – 0881 733834. Ogni ulteriore indicazione è disponibile sulla pagina web istituzionale dell’evento https://matchitnow.it.