Screening gratuiti e incontri formativi: gli eventi con i quali l'Asl Fg porta la “salute” tra le persone

L’Asl Foggia celebra, la prossima domenica 7 aprile, la Giornata Mondiale della Salute con un fitto calendario di iniziative di prevenzione e promozione della salute e del benessere, che riguarderanno la città di Foggia e i principali centri della provincia.

Screening gratuiti, dimostrazioni pratiche, incontri formativi, informativi e di orientamento non solo all’interno dei servizi aziendali, ma anche fuori dagli ambiti prettamente sanitari, per portare la “salute” direttamente tra le persone.

Una attività a largo raggio che si diramerà sul territorio provinciale, raggiungendo almeno un comune per ambito distrettuale. Le iniziative riguarderanno le città di Foggia, Cerignola, San Severo, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Manfredonia, Troia, Bovino, Lucera, Apricena.

Un calendario fitto, realizzato grazie alla disponibilità degli operatori Asl e Sanitaservice e al contributo attivo e gratuito di amministrazioni comunali, scuole, parrocchie e aziende della grande distribuzione organizzata.

Nel dettaglio, a Foggia, presso la piazzetta del Centro Commerciale “Mongolfiera”, dalle 10,00 alle 13,00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a misurazione della glicemia e rilevazione dei parametri vitali e ricevere informazioni su malattie metaboliche, corretti stili di vita e invecchiamento attivo.

A Foggia, nel campo di calcetto della parrocchia San Pio X, a San Marco in Lamis, nel cortile dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco (via Dante Alighieri) e a Monte Sant’Angelo, in piazza Beneficienza, dalle 10,00 alle 13,00, gli operatori dell’emergenza urgenza terranno una dimostrazione pratica delle tecniche salvavita di rianimazione cardio-polmonare e di disostruzione delle vie aeree.

A Cerignola, nel presidio ospedaliero ‘Tatarella’ di via Trinitapoli, dalle 9,00 alle 11,30, presso l’ambulatorio di Urologia (primo piano, ascensore A), i giovani di età compresa tra 16 e 26 anni potranno sottoporsi gratuitamente a visita andrologica ed eventuale ecografia (accesso libero).

A Rodi Garganico, nel Poliambulatorio di corso Madonna della Libera, 118 (secondo piano), dalle 9,00 alle 12,00, sarà possibile effettuare l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici. Il servizio gratuito e con accesso libero è riservato agli over50 e a persone di età inferiore già colpite da ictus o ischemia cerebrale.

A San Severo, Troia, Bovino, Lucera e Apricena, i consultori familiari saranno aperti in via straordinaria dalle 9,00 alle 12,00 per offrire informazioni su screening prenatali, gravidanza, allattamento, contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza, menopausa, riabilitazione del pavimento pelvico.

A Manfredonia, nel presidio ospedaliero ‘San Camillo de Lellis’ di via Isonzo, nell’ambulatorio/sala gessi della Ortopedia (secondo piano), dalle 16,30 alle 19,30, si effettueranno valutazioni gratuite per screening di alterazioni posturali e patologie ortopediche in età pediatrica (accesso libero); nell’ambulatorio di Cardiologia (terzo piano), dalle ore 9,00 alle ore 12,00, saranno effettuati elettrocardiogrammi gratuiti e misurazione dei parametri vitali agli over50.