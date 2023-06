Più soldi ai medici del 118, la Regione mette al sicuro l'estate a Vieste: coperti tutti i turni

Arrivano notizie incoraggianti in merito all'Emergenza urgenza nel comune di Vieste e nei centri limitrofi. La Regione ha infatti dato l'ok allo stanziamento di risorse aggiuntive sugli straordinari dei medici del 118, incentivazione grazie alla quale la cronica carenza di personale medico sarà colmata almeno per quel che concerne il periodo estivo, durante il quale l'afflusso di turisti richiede una presenza più massiccia di personale medico.

"Grazie alla che Regione ha recepito il grido di dolore del territorio, alla Asl e all'ottimo lavoro di coordinamento del Prefetto, sarà garantita la copertura di tutti i turni del 118 e del Punto di Primo intervento, oltre che della Guardia medica", dichiara a FoggiaToday il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.

Inoltre, dal 1° luglio è prevista anche l'attivazione di una seconda ambulanza medicalizzata: "Sarà fondamentale perché consentirà di non lasciare scoperte le altre aree del Gargano nel momento in cui si dovessero verificare più emergenze su Vieste. Da quanto ci è stato comunicato, è in via di completamento l'assegnazione dei turni, siamo ottimisti sulla totale copertura anche per la seconda ambulanza".

Dunque, il problema dell'emergenza sanitaria è in via di risoluzione, seppur per un periodo circoscritto: "I nostri appelli hanno sortito degli effetti, è stata compresa la complessità della situazione, ma bisogna tenere alta l'attenzione. Va bene l'estate, ma in inverno avremo bisogno che siano coperti almeno i turni del 118", avverte Nobiletti.

Sul punto il sindaco annuncia future interlocuzioni: "Ne riparleremo dopo l'estate. Contiamo che una parte delle incentivazioni venga confermata per garantire alle località più lontane dai presidi ospedalieri un presidio del 118 efficiente".