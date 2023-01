Covid, 14 ricoverati al Riuniti: si svuota la Rianimazione

Lo svuotamento dei reparti Covid coinvolge anche il Policlinico Riuniti di Foggia. Come riporta il report diramato nella giornata di ieri, attualmente sono 14 le persone ricoverate nel policlinico foggiano, quattro in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Osservando i numeri, spicca lo svuotamento di ben due reparti, quello di Pediatria (dove una settimana fa c’erano due pazienti) e la Rianimazione, anch’essa passata da due a zero presenze. In Malattie infettive i pazienti passano dai 4 di una settimana fa ai 5 attuali.

Calano di due unità, invece, le presenze in Pneumologia. Si registra, infine, un posto letto occupato in Ostetricia, dove non risultavano pazienti nella precedente rilevazione.

Rispetto a una settimana fa, sale notevolmente l’età media dei pazienti, giunta a 79 anni, con una prevalenza di donne (57%). Diminuiscono anche i positivi in Pronto Soccorso: attualmente si registra solo una presenza; una settimana fa erano 5.