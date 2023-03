Covid, 990 casi in Puglia negli ultimi sette giorni: 4 persone ricoverate in terapia intensiva

Resta più o meno stabile la situazione epidemiologica in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 144 nuovi casi su 3951 tamponi processati. I casi di oggi, sommati a quelli dei sei giorni precedenti, vanno a completare il dato preso in esame dell’Istituto Superiore di Sanità, per il monitoraggio settimanale. Cresce dello 0,9% anche il tasso di positività. Nell’ultima settimana, infatti, il numero di contagi è aumentato malgrado siano stati processati oltre mille tamponi in meno. Pertanto, il rapporto percentuale tra test analizzati e positività rilevate della settimana analizzata si attesta al 4,4%.

Rispetto alla precedente rilevazione, in Puglia si osserva un lieve incremento dei contagi e dell’incidenza cumulativa, passata dai 21,3 casi ogni 100mila abitanti del periodo 17-23 marzo, ai 25,3 registrati oggi. Negli ultimi sette giorni sono state 990 le nuove positività accertate, 155 in più rispetto alla settimana precedente.

In controtendenza con il dato regionale, la provincia di Foggia presenta una incidenza più bassa rispetto a quella di giovedì scorso (unica in tutta la Puglia), con soli 14 casi ogni 100mila abitanti. Valore lievemente superiore a quello della provincia di Barletta-Andria-Trani (13,7). Soltanto Bari presenta un valore superiore ai 30 casi ogni 100mila abitanti.

Resta sotto controllo anche il dato dei ricoverati, malgrado si sia registrato un piccolo incremento delle presenze in area non critica, dove giovedì scorso i posti letto occupati erano 74 (tasso di occupazione al 2,7%) e oggi sono 81 (2,9). Stabile sotto l’1% da ormai un mese il tasso di occupazione in terapia intensiva, dove i pazienti ricoverati sono soltanto 4 in tutta la Puglia.