Coronavirus: altri 673 nuovi positivi in Puglia e il record dei 30mila tamponi

Record assoluto di tamponi oggi in Puglia, dove sono stati registrati altri 673 nuovi positivi su un totale di quasi 30mila test (tasso di positività del 2,2%). La provincia più colpita è Lecce dove i nuovi casi individuati sono ben 199. Bari è l'altra provincia che fa registrare più di cento contagi (129). Sono 90 i casi nella Baat, 57 nella provincia di Brindisi, 85 nel Foggiano, 99 nel Tarantino. A questi si aggiungono 13 casi attribuiti a residenti fuori regione e 1 di provincia non definita. Sale il numero dei ricoverati, ma solo in area critica, dove i posti letto occupati sono 167. Scendono a 21 le presenze in terapia intensiva. I casi attivi sono 7723. Con i 4 decessi registrati oggi, giunge a 6945 il numero di vittime dall'inizio dell'emergenza pandemica.