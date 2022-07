Covid, oltre 78mila attualmente positivi in Puglia: 18 persone lottano in terapia intensiva

È stabile la curva dei contagi in Puglia, dove oggi sono stati registrati 8626 casi su 26612 tamponi processati. Sale di nuovo il tasso di positività, che raggiunge il 32,4%, mentre sono 10 i decessi accertati oggi.

Oltre un quarto dei casi sono stati rilevati nelle province di Bari e Lecce, uniche due a far registrare oltre 2mila casi (2510 e 2038); alto il dato della provincia di Taranto (1227), mentre nel Foggiano sono 960 le nuove positività riscontrate, 927 nella provincia di Brindisi, 767 nella Bat.

Completano il dato 167 casi riferiti a residenti fuori regione e 30 di provincia in definizione.

Diminuiscono lievemente i ricoverati: scendono a 424 le persone in area non critica, mentre sono 18 quelle in terapia intensiva. Supera quota 78mila il numero delle persone attualmente positive.