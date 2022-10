Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 5 ottobre 2022

Covid: situazione stabile in Puglia, dopo il picco registrato ieri. Sono 1343 i casi registrati (e un decesso), dato in linea con quello di mercoledì scorso, quando le nuove positività accertate furono 1359. L'incidenza, per la prima volta dopo oltre due settimane, torna a scendere, seppur di pochissimo (da 219,6 a 219,2).

A livello provinciale, 456 casi sono stati rilevati nella provincia di Bari, 335 nel Leccese, 168 nella provincia di Taranto, 163 in quella di Foggia, 149 nella provincia di Brindisi, 58 nella Bat. Altri 11 casi sono riferiti a residenti fuori regione, 3 a persone di provincia non definita.

Si avvicina a quota 13mila il numero delle persone attualmente positive, mentre scende di sette unità il dato dei ricoverati nei reparti ordinari (da 133 a 126). Restano 8 le persone in terapia intensiva.