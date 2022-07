Covid: picco estivo di contagi in Puglia

Sono ben 11642 i casi positivi all'infezione da Covid riscontrati oggi in Puglia. Oltre 32mila i tamponi giornalieri per un tasso di positività vicino al 36%.

Dopo due giorni senza decessi, si registrano 10 vittime nella sola giornata di oggi, con il totale che sale a 8644 persone decedute dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, solo la Bat fa registrare meno di mille nuovi positivi (941). Il picco regionale appartiene alla provincia di Bari (3526), seguita da Lecce con 2742 casi. Sono 1581 i nuovi positivi nel Tarantino, 1312 nel Foggiano, 1306 nella provincia di Brindisi.

Salgono vertiginosamente i casi attualmente positivi, che sfiora quota 65mila. In aumento anche il numero dei posti letto occupati: 380 i ricoverati in area medica, 18 quelli in terapia intensiva.