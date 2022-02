Coronavirus: in Puglia la curva dei contagi continua a scendere, ma c'è un nuovo picco di decessi e ricoveri

Scende ancora la curva dei contagi in Puglia, ma si registra un nuovo picco dei ricoverati e dei decessi giornalieri. Nel bollettino di oggi sono 6558 i nuovi casi registrati con ben 23 decessi (il numero più elevato dall’inizio dell’anno). Supera quota 800 il dato complessivo delle ospedalizzazioni, con 747 persone in area non critica e 66 in terapia intensiva.

A livello provinciale, 1913 sono i casi registrati a Bari, 1700 nel Leccese, 1000 nel Foggiano 708 nel Tarantino 583 a Brindisi e 569 nella Bat. Altri 54 positivi sono residenti fuori regione mentre per 31 persone non è stata identificata la provincia.

Grazie alle oltre 14mila guarigioni registrate, scende ancora il numero di persone attualmente positive, giunto a quota 109756.