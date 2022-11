Covid, oltre 1500 casi in Puglia: 16 persone lottano in terapia intensiva

Sono 1501 i casi di positività all'infezione da Covid-19 in Puglia e 6 le persone decedute. Anche oggi Lecce è la provincia più colpita con 483 casi, seguita da Bari (347), Foggia (212), Taranto (174), Brindisi (172) e Bat (92). Completano il dato 17 casi riferiti a residenti fuori regione e 4 di provincia non definita.

Si registra un aumento sul fronte ricoveri: 218 sono le persone in area non critica, 16 quelle in terapia intensiva. Sale a 14635 il numero delle persone ricoverate.