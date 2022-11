Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 3 novembre 2022

Covid: oggi in Puglia sono stati rilevati 1840 casi (1217 il numero di test eseguiti) e 6 decessi. Risale l'incidenza, che torna oltre quota 190 casi per 100mila abitanti. Un incremento prevedibile alla luce dei pochi casi (figli di altrettanti pochi test) registrati ieri, come accade di consueto nei post-festivi.

La Puglia chiude comunque la settimana di monitoraggio con quasi 1300 casi in meno rispetto al periodo 21-27 ottobre con una riduzione percentuale del 14%.

Per quel che concerne i dati odierni, Bari e Lecce fanno registrare rispettivamente 587 e 539 casi; seguono Taranto (243), Brindisi (218), Foggia (157) e Bat (81). Si aggiungono, inoltre, 16 casi riferiti a residenti fuori regione, mentre un caso precedentemente identificato come di provincia non definita è stato riattribuito.

Scendono nuovamente i ricoverati: 179 è il totale dei posti letto occupati, 9 dei quali nei reparti di terapia intensiva. Sono 13278 le persone attualmente positive. Con le quasi 1900 guarigioni accertate oggi, supera la soglia del milione e mezzo il dato delle persone guarite.