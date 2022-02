Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 26 febbraio 2022

Oggi in Puglia sono stati registrati 3315 nuovi casi. Il dato certifica ancora una volta il calo dei nuovi contagi, ben 929 in meno rispetto a una settimana fa. A livello provinciale Lecce e Bari fanno registrare il numero più alto di contagi (896 e 861 casi), seguite da Foggia con 546 casi, Taranto con 411, Brindisi con 280 e Bat con 270. Completano il dato 38 casi di residenti fuori regione e 13 di provincia non definita.

Le oltre 4700 guarigioni certificate fanno scendere ulteriormente il dato dei casi attivi, giunto a quota 80908. Scende ancora anche il numero dei posti letto occupati, ben 50 in meno rispetto a ieri (da 713 a 663).