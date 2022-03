Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 25 marzo 2022

Sale oltre quota 115mila il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati riscontrate 7842 nuove positività su 41421 tamponi, per un tasso di positività del 18,9%.

954 i casi rilevati nella provincia di Foggia, terza provincia più colpita, dopo Bari (2579) e Lecce (2095); seguono Taranto con 877 casi, Brindisi con 674 e Bat con 585. A completare il dato 52 casi fuori regione e 26 di provincia non identificata.

Stabile la situazione delle ospedalizzazioni, con 2 presenze totali in meno rispetto a ieri. In area non critica i posti letto occupati salgono da 609 a 611, le presenze in terapia intensiva passano da 38 a 34.

Anche oggi si registrano 14 decessi, che fanno salire il totale delle vittime a 7910. Nella giornata di oggi la Puglia ha superato la soglia degli 875mila casi totali e delle 750mila guarigioni.

Per il secondo giorno consecutivo si osserva una flessione dell'incidenza, anche se il calo odierno è più robusto rispetto a quello rilevato ieri. Nel periodo 18-25 marzo i casi per 100mila abitanti si attestano intorno ai 1335 (-17 rispetto a ieri).