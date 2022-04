Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 25 aprile 2022

L’ultima settimana di aprile si apre con 1933 nuovi positivi all’infezione da Covid, su 10107 tamponi processati. Tornano a registrarsi dei decessi, dopo lo zero di ieri. Sono 5 le vittime registrate oggi che fanno balzare il totale dei morti a 8225.

Nella giornata di oggi Foggia è la penultima provincia per numero di nuovi contagi (224). Il picco giornaliero appartiene a Bari (688), seguita da Lecce con 395 casi, Taranto con 251, Brindisi con 227. Sono 117 le nuove positività accertate nella Bat.

Sale a 105381 il numero dei casi attualmente positivi. Tutto sommato stabile il dato dei ricoveri: nei reparti Covid si registra un lieve aumento dei pazienti in area non critica, ma scendono a 31 quelli in terapia intensiva.