Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 23 marzo 2022

Covid in Puglia: sono 7270 i casi registrati oggi su un totale di 37238 tamponi processati. A livello provinciale, Bari fa registrare il numero più alto di nuovi positivi (2255); seguono Lecce con 2018, Foggia con 914, Taranto con 871, Brindisi con 617 e Bat con 513. Completano il dato 65 casi riferiti a residenti fuori regione e 17 di provincia non definita.

Con i 7 decessi di oggi sale a 7882 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia.

Si avvicina a quota 860mila il dato dei casi totali, mentre supera quota 110mila quello delle persone attualmente positive.

Sul fronte ricoveri si osserva una nuova flessione del numero complessivo che passa da 652 a 638. Di questi, 603 sono in area non critica (-17 rispetto a ieri) e 35 sono in terapia intensiva (+3).