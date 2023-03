Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 17 marzo 2023

Nel terzultimo giorno della settimana, la Puglia fa registrare poco più di cento nuovi contagi (113 per la precisione) su 3606 tamponi processati. Resta basso il rapporto percentuale fra test effettuati e positività rilevate, oggi al 3,1%. Rispetto al bollettino di venerdì scorso si osserva una riduzione dei casi, con conseguente abbassamento dell’incidenza cumulativa, tornata a 24,1 casi ogni 100mila abitanti.

Il calo si riverbera anche sui dati delle province, in particolare Bari (da 31,1 a 29,9), Barletta-Andria-Trani (da 13,7 a 12,7), Brindisi (da 27,1 a 25,5) e Foggia (da 16,6 a 15,7). Soltanto Lecce e Taranto accusano un incremento, seppur non preoccupante.

Come riporta il bollettino epidemiologico di oggi, 50 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 22 nella provincia di Lecce, 16 in quella di Taranto, 11 nel Brindisino. Foggia (7 casi) e Barletta-Andria-Trani (3) sono le uniche due province che non raggiungono la doppia cifra. A completare il dato, altri 3 positivi residenti fuori regione e 1 di provincia non definita.

Sale a 1790 il totale delle persone attualmente positive, mentre si riduce nuovamente il numero dei ricoverati. Scendono sotto quota 80 i pazienti nei reparti ordinari (tasso di occupazione dei posti letto al 2,7%), mentre non cambia il dato relativo alle terapie intensive con soltanto 3 persone ricoverate, ovvero lo 0,6% rispetto al totale dei posti letto disponibili.

Sono 2 le persone decedute oggi: sale a 254 il numero totale delle vittime registrate dall’inizio dell’anno, per una media di 3,3 decessi al giorno. Prendendo in esame lo stesso lasso di tempo (ovvero i primi 76 giorni dell’anno) degli ultimi due anni, i decessi in Puglia sono diminuiti del 70,2% rispetto al 2022 (853 decessi, ovvero 11,2 al giorno) e addirittura dell’86,6% rispetto al 2021 (1895 morti e una media di quasi 25 al giorno).