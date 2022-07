Covid, curva dei contagi in lieve discesa: 18 persone lottano in terapia intensiva

Restano alti i numeri dei contagi in Puglia, ma per il secondo giorno consecutivo l’incidenza cala lievemente. Il numero dei nuovi positivi individuati oggi è infatti inferiore a quello di una settimana fa. Sono 8139 i casi registrati, quasi 700 in meno rispetto a giovedì scorso.

Si ferma al 28,5% il tasso di positività. Sono, invece, 5 le vittime, per un totale di 8714 decessi registrati dall’inizio della pandemia.

Non cambia la distribuzione dei casi, che vede sempre Bari, Lecce e Taranto sul podio delle province con il più alto numero di casi. Seguono Foggia con 885, Taranto con 820 e Bat con 776. Completano il dato odierno altre 113 nuove positività riferite a residenti fuori regione e 30 di persone per le quali non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Sul fronte ricoveri, aumentano i posti letto occupati in area medica (472), mentre scendono a 18 le persone in terapia intensiva.