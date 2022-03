Covid, oltre 700 casi nel Foggiano: in Puglia 5348 nuovi positivi e 20 morti

Supera il 17% il tasso di positività oggi in Puglia, dove sono stati registrati 5348 nuovi casi, su 30171 tamponi, e 20 decessi. Nello specifico, 1697 nuove positività sono state rilevate nella provincia di Lecce, 1483 in quella di Bari, 725 nel Foggiano, 628 nella provincia di Taranto, 392 in quella di Brindisi e 386 nella Bat. Completano il dato odierno altri 21 casi riferiti a residenti fuori regione e 16 di provincia non definita.

Scendono a 28 i pazienti in terapia intensiva, mentre risalgono ancora i positivi, giunti a quota 78755.