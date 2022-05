Covid, in Puglia incidenza sotto i 500 casi per 100mila abitanti: è la più bassa dall'inizio dell'anno

Covid in Puglia: 2880 nuovi positivi e 9 decessi sono stati registrati oggi in Puglia. Nello specifico, 1090 sono i casi nella provincia di Bari, 536 in quella di Lecce, 469 nella provincia di Taranto, 326 in quella di Foggia, 261 nel Brindisino, 163 nella Bat. Chiudono il conto 27 casi fuori regione e 8 di provincia in definizione.

Scende sotto quota 500 il numero dei positivi ricoverati nei reparti ordinari, 26 sono le persone in terapia intensiva. Nella giornata di oggi la Puglia supera il milione di guarigioni registrate.

Continua a scendere anche l’incidenza. Con i dati odierni la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con 483,6 casi per 100mila abitanti, il dato più basso dall’inizio dell’anno.