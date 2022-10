Covid: in Puglia incidenza di nuovo sopra quota 200

Anche il bollettino del primo giorno di ottobre conferma l’andamento epidemico evidenziato nelle ultime settimane. Con i 1271 nuovi casi registrati oggi, l’incidenza in Puglia supera nuovamente i 200 casi per 100mila abitanti.

Resta sotto controllo la situazione dei ricoverati: scendono a 112 i positivi nei reparti ordinari, restano 6 le persone in terapia intensiva. Come riporta il bollettino odierno del Dipartimento Promozione della Salute, 419 sono i casi registrati nella provincia di Bari, 352 in quella di Lecce, 150 nel Foggiano, 145 nel Tarantino, 122 nella provincia di Brindisi, 64 nella Bat. Si aggiungono ai dati provinciali anche 13 casi relativi a persone residenti fuori regione e 6 di provincia non specificata.

Supera il tetto delle 12mila unità il dato dei casi attualmente positivi. Con i 4 decessi rilevati oggi sale a 9090 il numero complessivo delle vittime accertate dall’inizio della pandemia.