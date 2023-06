Manovre salvavita pediatriche: un corso a Foggia

Si terrà l'11 giugno, presso la sede del Comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana il corso di Manovre Salvavita Pediatriche. Un corso diretto alla popolazione per la formazione della popolazione al primo soccorso di base in caso di emergenza pediatrica. È un Corso Educativo, aggiornato in base alle evidenze scientifiche internazionali (Ilcor) ed alle linee guida European Resuscitation Council (Erc e Cri).

Obiettivo del corso è quello di facilitare i partecipanti all’apprendimento, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, delle principali manovre salvavita - manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree - in caso di arresto cardio-circolatorio e ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino.

Il corso ha un costo di 30 euro, iva inclusa. Per iscriversi è necessario compilare questo link.