Coronavirus, il nuovo anno parte con 3mila casi e nessun decesso

Coronavirus, il nuovo anno inizia con 3mila nuovi casi e nessun decesso. E' quanto emerge dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia, di oggi, 1° gennaio 2022. Il dato è stato calcolato su 67.636 test giornalieri.

Il maggior numero di contagi sono registrati in provincia di Bari (783) e in provincia di Lecce (698). A seguire il Brindisino con 594 casi e la provincia di Foggia con 358 nuovi contagi. Infine, Taranto con 268 casi e la Bat con 194. 95 contagi sono ascritti a persone provenienti da fuori regione, mentre altri 10 sono in via di definizione.

Attualmente si contano 27.367 persone attualmente positive. Di queste 278 sono ricoverate in area non critica e 31 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Puglia sono stati colpiti dal Covid-19 oltre 312mila persone: 277.803 sono guarite, 6.987 sono decedute