Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus: la Puglia chiude la settimana con 124 nuovi casi su 18153 tamponi processati. Scende drasticamente il tasso di positività, che passa dall'1,4% di ieri allo 0,7% di oggi. Il picco giornaliero dei contagi è stato rilevato nella provincia di Bari, che ha fatto registrare quasi un terzo dei casi totali (40). In Capitanata sono 28 i nuovi positivi, tre in meno nella provincia di Lecce, 17 nel Brindisino, 5 nella Bat e 8 nella provincia di Taranto. Per un altro caso non è stata definita la provincia di appartenenza.

Le persone attualmente positive sono 3820, mentre diminuiscono di una unità le presenze nei reparti Covid: 158 sono i posti letto occupati in area non critica, 20 in terapia intensiva.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi in Puglia.