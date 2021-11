Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Resta stabile all’1,4% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 277 nuovi casi su 19769 tamponi processati. Resta Taranto la provincia più colpita, con ben 86 casi; 63 i nuovi positivi registrati nel Leccese, 55 nella provincia di Bari. Nel Foggiano sono 46 i nuovi casi accertati, 13 nella Bat e 15 nel Brindisino. Un caso, precedentemente identificato come di provincia indefinita, è stato riclassificato e riattribuito.

Dopo dodici giorni, non si registrano nuovi decessi. Continua ad aumentare il dato dei casi attualmente positivi (3787), mentre i ricoverati totali sono 179 (160 in area non critica e 19 in terapia intensiva.