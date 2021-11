Coronavirus, 265 casi e 3 decessi in Puglia: Bari, Foggia e Taranto le province con il più alto di nuovi positivi

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono stati rilevati 265 nuovi casi e 3 decessi. Oltre 19600 i tamponi processati. Il picco giornaliero è stato riscontrato nella provincia di Bari (80 casi). Situazione analoga in Capitanata e nel Tarantino che hanno fatto registrare rispettivamente 58 e 57 nuovi positivi; 35 i casi nella provincia di Brindisi, 27 nel Leccese e 7 nella Bat. Un altro caso è riferito a un soggetto residente fuori regione.

Sale a 3631 il dato dei casi attualmente positivi; in lieve crescita anche il numero dei ricoverati, in particolare quelli in area non critica (da 155 a 159). Resta fermo a 19 il numero di pazienti in terapia intensiva.