Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Resta stabile la curva dei contagi in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 262 nuovi casi e 2 decessi, 21.580 i tamponi processati.

Nelle province di Bari (64) e Taranto (60) il numero più alto di casi. Sono 41 i nuovi positivi riscontrati nella provincia di Lecce, 39 nel Foggiano, 34 nella Bat, 21 nel Brindisino. Chiudono il conto 2 casi fuori regione e 1 caso di provincia non identificata.

Scende di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva (19), mentre salgono a 155 quelli in area non critica. Aumentano di nuovo i casi attualmente positivi, giunti a quota 3565.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati riscontrati 275150 casi Covid in Puglia, 6858 sono le vittime, 264727 le persone guarite. Quasi 4,5 milioni i test eseguiti.