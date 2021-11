Picco di contagi in Puglia, 293 nuovi positivi (50 nel Foggiano) e 3 decessi: Bari e Taranto le province più colpite

Altri 50 nuovi casi sono stati registrati oggi nella provincia di Foggia. In totale, in Puglia, i positivi riscontrati sono 293 (Il dato più alto degli ultimi 68 giorni) su 22390 tamponi processati (tasso di positività dell'1,3%). Il picco giornaliero di contagi è stato registrato nella provincia di Taranto, dove sono stati indivuduati ben 103 nuovi positivi, 75 nel Barese. Sono 8 i casi nella Bat, 26 nel Brindisino, 30 nella provincia di Lecce e 2 casi di provincia non identificata. Un caso precedentemente registrato come fuori regione è stato riclassificato e riattribuito. Sono 3 le persone decedute.

Oltre 300 i soggetti guariti che fanno scendere nuovamente il numero delle persone attualmente positive (da 3531 a 3497), mentre resta inviariato il dato dei ricoverati (171).