Covid, 1206 nuovi casi in Puglia: 12 persone ricoverate in terapia intensiva

Il mese di giugno in Puglia si apre con 1206 casi positivi all'infezione da Covid-19 e 3 decessi. Sono 12033 i tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta al 10%. L'incidenza continua la sua discesa: rispetto a mercoledì scorso, il numero di casi per 100mila abitanti è sceso da 280 a 219,6.

A livello provinciale, il 50% dei casi è stato registrato a Bari (389) e Lecce (276). Nel Tarantino sono 182 le nuove positività rilevate, 170 quelle nel Foggiano, 101 nel Brindisino e 70 nella Bat. Completano il dato 9 casi di residenti fuori regione e 9 di provincia non definita.

Sono 283 i ricoverati: restano 12 le persone in terapia intensiva.