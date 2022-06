Meno casi giornalieri in Puglia: 15 lottano in terapia intensiva, cinque nuove vittime

Su 9284 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 862 nuovi casi e cinque decessi. E' il bilancio del bollettino diramato dalla Regione Puglia oggi 5 giugno. Poco più di un quarto dei nuovi positivi sono stati registrati in provincia di Bari, ben 253. A seguire Lecce con 182, Foggia con 145, Taranto con 113, la Bat con 80 e la provincia di Brindisi con 74. Sei risiedono fuori regione, mentre per altri nove bisognerà definire la provincia di provenienza. In questo momento in Puglia hanno il Covid 25401 persone, mentre 261 si trovano ricoverati nei repari. Quindici lottano in terapia intensiva.