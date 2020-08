Sul voto utile cinquestelle compatti: "Emiliano non ci fai paura". Laricchia: "Di Maio sostiene noi e lo dimostrerà"

Le ultime dichiarazioni di Emiliano, una tra tutte quelle sul voto disgiunto, fanno arrabbiare i cinquestelle. Antonella Laricchia prova a smontare la tesi del suo avversario, la cui "disperazione", sottolinea, "assume contorni quasi preoccupanti".

Per il candidato presidente pentastellato, Emiliano "distorce la realtà per cercare i voti degli elettori del Movimento 5 Stelle". E ancora, tuona, "prima ha provato a comprare il nostro consenso offrendoci poltrone, come gli è sempre riuscito con il centrodestra, ora prova a ‘rubarlo’ parlando di voto utile e di governare insieme dopo le elezioni"

Ma "se ne faccia una ragione" perché "nessuno del Movimento 5 Stelle vuole un’alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal senso".

Laricchia sgombra il campo da ogni equivoco circa il pensiero di Luigi Di Maio: "Ha chiaramente detto che sostiene i candidati del M5S e presto sarà in Puglia a dimostrarlo e come lui anche gli altri ministri. Approfittare del loro garbo istituzionale nei confronti del presidente della Regione per fantasiose ricostruzioni su falsi appoggi e voto disgiunto vuol dire prendere in giro gli elettori e non avere rispetto per loro".

"Non ci comprano con le poltrone e non ci spaventano con il voto utile" il commento dei consiglieri regionali grillini. "I cittadini sanno che il solo voto utile è quello per il Movimento 5 Stelle e per la nostra candidata presidente Antonella Laricchia. Ora sentiamo parlare addirittura di convergenze sul programma da chi fino ad ora ha solo pensato a parlare di alleanze impossibili invece che di contenuti"