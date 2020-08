Sette foggiani della società civile in Puglia Futura per il sogno di una regione a cinque stelle: "È l'unica alleanza utile"

Sono sette (per rispettare le quote di genere) i candidati della provincia di Foggia nella lista di Puglia Futura, la civica che corre accanto al Movimento 5 Stelle per Antonella Laricchia presidente. Si tratta di Antonio Conte, proveniente dal mondo di Confcooperative; Lucia Lenoci dirigente scolastico di Cerignola; Filippo Torella indicato da Coldiretti e imprenditore; Rosanna Paglialonga dalla Pro Loco di Bovino; Leonardo Quarticelli di Orta Nova; l'insegnante Elettra Riccardi e Giuseppe Lemma, direttore delle Poste.

La lista regionale si compone di 39 nomi, 19 uomini e 20 donne, molti giovani e tutti provenienti dalla società civile, soprattutto dal mondo della sanità, scuola e università.

“Professionisti che provengono dalla società civile che hanno deciso di mettersi in gioco e di sostenere il nostro messaggio di cambiamento - spiega la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia - un valore aggiunto per il Movimento 5 Stelle che potrà contare su persone che vogliono dare un reale contributo al cambiamento che desideriamo per la nostra regione. Queste sono le uniche alleanze 'utili', quelle con i cittadini, i professionisti, i lavoratori che ogni giorno vivono sulla loro pelle i problemi della sanità, del mondo del lavoro, dell’ambiente. Uomini e donne che conoscono il territorio e che sognano una Puglia diversa. Solo con loro possiamo realizzare il nostro programma, fatto di soluzioni ai problemi dei pugliesi, quei problemi causati da anni di governo di una politica fallimentare cominciata con Fitto e continuata con Emiliano e a cui oggi ancora più convinti diciamo no. Con questa squadra mettiamo ancora una volta al primo posto il bene per la nostra Puglia, per questo sono felice di poter contare su persone perbene con le quali possiamo davvero realizzare la prima regione a 5 stelle d’Italia”.

I candidati di Puglia Futura saranno presentati nei prossimi giorni. Da oggi sono ufficialmente candidati anche Rosa Barone, Mario Dal Maso, Guglielma Lecce, Francesco Paolo Sebastiano, Grazia Manna, Luigi Domenico Lacci, Guendalina Rosaria Romito e Salvatore Biancofiore, scelti a febbraio con le Regionarie per completare la lista targata M5S.

In Puglia i candidati M5S sono 50. “Nomi nuovi ma anche candidati che si sono fatti già conoscere per il lavoro fatto nelle istituzioni - spiega la candidata presidente Antonella Laricchia - che ci danno la certezza di poter contare su una squadra capace e competente”.