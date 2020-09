Foggia fa il botto di consiglieri regionali: ecco i nomi dei 'Magnifici 10' che rappresenterebbero la Capitanata in Puglia

Secondo le attribuzioni effettuate dalle prefetture e pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno sarebbero ben 10 e non otto i consiglieri regionali della provincia di Foggia che staccherebbero il pass per Bari

Tre del Partito Democratico: Raffaele Piemontese, Paolo Campo e Teresa Cicolella. Antonio Tutolo per la lista Con e Sergio Clemente per I Popolari con Emiliano.

Pari e patta tra maggioranza e opposizione quindi. Un seggio a testa per i Fratelli d'Italia con Giannicola De Leonardis, Rosa Barone per il Movimento 5 Stelle, Paolo Dell'Erba per la Puglia domani e Joseph Splendido per la Lega.

Questa al momento la ripartizione in Puglia: 16 seggi al Partito Democratico, sei alla lista Con Emiliano, cinque ai Popolari con Emiliano. Al centrodestra vanno 17 seggi: sei ai Fratelli d'Italia, quattro alla Lega di Salvini e a Forza Italia, tre alla Puglia di Domani. Cinque in tutto ai cinquestelle