Mistero sulla ripartizione dei seggi in Puglia. Senso Civico supera il 4% ma è fuori, più seggi alle opposizioni a Foggia

E' mistero sulla ripartizione dei seggi pubblicata sul sito del ministero dell'Interno che attribuisce alle opposizioni in Consiglio regionale ben 22 seggi, 17 al centrodestra e cinque al Movimento 5 Stelle. Alla maggioranza vanno solo 27 seggi, di cui 16 al Partito Democratico, sei alla lista Con Emiliano e cinque ai Popolari con Emiliano.

E' giallo anche sull'applicazione della norma da parte del Viminale che assegna dieci seggi alla provincia di Foggia rispetto agli otto previsti in partenza.

Il dubbio maggiore riguarda però l'esclusione di Senso Civico, nonostante la lista abbia raggiunto il quorum del 4%, con punte del 5,72% nella Bat, del 4.32 della provincia di Brindisi e del 4.82% di Foggia. Qui Luigi Giorgione è il primo degli eletti con 4mila preferenze. Nulla da fare per Abaterusso, primo degli eletti a Lecce nella lista che ha raggiunto il 4,20% e per l'ex assessore Mino Borraccino nonostante i 6506 voti e il 5,54%.

All'Ansa Alfonso Pisicchio, ex assessore e primo nella circoscrizione di Bari, dove però Senso Civico ha ottenuto solo il 2,67%, fa sapere che il partito cercherà di capire cosa è accaduto: "Dai nostri calcoli ci spetterebbero due o tre seggi, invece ce ne ritroviamo zero. Cercheremo di capire cosa è accaduto, non è possibile stravolgere una legge elettorale".

E ancora, aggiunge, "alla maggioranza vengono attribuiti 27 seggi anziché 29 come prevede la norma nel caso la coalizione vincente superi la soglia del 40%"