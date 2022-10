Meloniani stizziti dalle dichiarazioni di Naturale: “Vittoria di FdI frutto di coerenza e vicinanza ai cittadini”

Le parole della rieletta senatrice M5S Gisella Naturale, amareggiata per il risultato nella sua Torremaggiore, scatenano la reazione stizzita del locale gruppo di Fratelli d’Italia. La sua analisi del voto, a detta dei meloniani, “rappresenta un vero e proprio autogol politico nei confronti dei cittadini di Torremaggiore”. Nel comune dell’Alto Tavoliere ha vinto l’avversaria del centrodestra, Anna Maria Fallucchi, con il 46,99%.

“Forse, non sono riuscita a comunicare abbastanza, perché ritengo che votare per Fratelli d’Italia o Lega dalle nostre parti sia soltanto frutto di una cattiva informazione”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a FoggiaToday, e questo è il passaggio ‘incriminato’.

“La senatrice afferma di essere amareggiata per la vittoria di FdI, non frutto di coerenza, vicinanza alle esigenze dei cittadini, ma frutto di disinformazione da parte degli stessi. Allora noi ci chiediamo: in cosa consiste questa disinformazione, o meglio, quale sarebbe ‘il frutto della cattiva informazione’? Vuoi vedere che anche lei, come tipico dei salotti della Sinistra, ai quali lei molto spesso partecipa, pensa che i torremaggioresi che hanno scelto il centrodestra siano analfabeti funzionali? Secondo noi è così – scrivono dalla locale sezione di FdI - La delusione è forte, si aspettava maggiore sostegno dai torremaggioresi, ma intorno, come lei dice, c’è stata tanta ritrosia. Allora noi ci chiediamo: quale atteggiamento ci si aspettava nei confronti di un partito che da 'mai con il Pd', passa a governare con il Pd e che a livello locale è completamente allineato con la maggioranza a guida dello stesso? (Abbiamo elencato solo una delle contraddizioni a cinque stelle). E ancora, vogliamo citare il fatto che per essere sicura di essere rieletta (come tanti) oltre all'uninominale, è stata candidata al plurinominale, blindando di fatto l’elezione. Per cui, sarebbe opportuno, alla fine, essere obiettivi, riconoscere che ognuno ha diritto ad avere le proprie idee e ad esprimerle nella cabina elettorale. Bisogna prendere atto delle scelte – concludono - e, casomai, interrogarsi su cosa non ha funzionato”.