Due laoratori in nero nel ristorante di Tutolo: "Ho sbagliato ma....se non mi fossi esposto non sarebbe accaduto nulla"

Il consigliere regionale Antonio Tutolo, candidato al Consiglio comunale di Foggia in una delle liste a sostegno dell'aspirante sindaco Giuseppe Mainiero, prova a tirarsi fuori dalla bufera, anche mediatica, che lo ha travolto dopo la notizia della scoperta di due lavoratori non regolari, all'esito di un controllo effettuato dala squadra degli ispettori del lavoro 'anticaporalato' presso il ristorante-pizzeria 'Il Gelso'.

"Ho sbagliato" ammette, ma fornisce una spiegazione: ovvero che i camerieri, due in tutto, erano stati chiamati all'ultimo momento per mancanza di personale -"due persone avevano dato forfait" - mentre la legge non prevede l'assunzione il giorno stesso. "Ho commesso un errore, sono stato un deficiente. Avrei dovuto chiudere e magari cavalcare un caso a livello politico. Dopodiché io resto Antonio Tutolo". Tuttavia, ha spiegato quanto sia complicato reperire e regolarizzare il personale in tempi rapidi: "Se vengono a mancare all'improvviso due collaboratori come servi 100 clienti? Così non mi resterebbe che chiudere, quello che farò e che probabilmente avrei dovuto già fare perché mi è costato tantissimo da un punto di vista economico".

Il titolare del ristorante-pizzeria fa intendere che se non si fosse esposto in campagna elettorale, quelle del capoluogo dauno, probabilmente la notizia non sarebbe uscita. "Una cosa accaduta una ventina di giorni fa, esce prima del comizio...". Tutolo ha poi evidenziato la difficoltà di reperire il personale, che avrebbe determinato un ritardo dell'apertura avvenuta in piena estate il 14 luglio.