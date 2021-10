Francesco Bonito è il nuovo sindaco di Cerignola. Sostenitori festeggiano al grido di 'Bella Ciao!

Il nuovo sindaco di Cerignola è il magistrato in pensione ed ex parlamentare Franceco Bonito. Nel turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, il candidato del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, sostenuto anche dai Giovani Democratici, da Italia in Comune, Senso Civico e dai Popolari, ha avuto la meglio sull'ex primo cittadino Franco Metta. Nel quartier generale sono già scattati i festeggiamenti. Il neo sindaco di Cerignola è stato accolto con cori e abbracci dai suoi soistenitori al grido di "Bonito, Bonito, Bonito!" e "Bella ciao, bella ciao" (i risultati).