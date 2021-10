Il neo sindaco Bonito abbraccia il figlio, Cerignola canta ‘Bella Ciao’, applausi all'arrivo di Sgarro: “Da oggi storia di pulizia e legalità"

Festa nella sede del Partito Democratico per il neoeletto sindaco Francesco Bonito

Poco più di un’ora dopo la chiusura delle urne, in via Goffredo Mameli a Cerignola si cantava ‘Bella Ciao’. Alle 16.15 è esplosa la festa nella sede del Partito Democratico, proprio davanti al Comune, con un abbraccio liberatorio tra Francesco Bonito e suo figlio.

Il candidato del centrosinistra, con un incredibile sorpasso, ha sconfitto l’ex sindaco all’epoca dello scioglimento per mafia Franco Metta. “Sono felice per la mia città perché da oggi comincia una storia nuova per Cerignola, fatta di legalità e di pulizia”.

Al ballottaggio “è stato importantissimo l’atteggiamento assunto responsabilmente da Tommaso Sgarro”, ammette il nuovo sindaco di Cerignola, che ha potuto però contare anche su un ‘aiutino’ del centrodestra guidato da Antonio Giannatempo, che ha apertamente negato il suo sostegno a Franco Metta.

Un'ora dopo il primo brindisi si è unito alla festa anche Tommaso Sgarro, alleato senza apparentamento tecnico, accolto dagli applausi.