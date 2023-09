Luxuria apre la campagna elettorale di Marida Episcopo

'Come vogliamo si trasformi Foggia da oggi al 2028’ sarà il tema della conversazione tra Maria Aida Episcopo, candidata alla carica di sindaco del campo largo progressista, e l’attivista Vladimir Luxuria, in programma domenica 10 settembre, alle 19, in piazza Umberto Giordano (angolo Palazzo degli Uffici Statali).

Si confronteranno sul presente e sul futuro di Foggia in vista delle elezioni amministrative del 22 e 23 ottobre.

È l’anteprima della Festa de L’Unità organizzata dal Circolo del Partito Democratico, insieme ai Giovani Democratici e alle Donne Democratiche.

“Vogliamo dare alla città, da subito, un chiaro messaggio di cambiamento della rappresentanza e di innovazione programmatica - afferma il segretario cittadino Davide Emanuele - Attorno alla figura di Maria Aida Episcopo si è composto il campo largo progressista, in cui ciascun partito, movimento, lista ha collaborato a superare ogni contrapposizione per ottenere l’obiettivo comune: governare Foggia nel pieno rispetto delle regole, promuovendo coesione e inclusione sociale e allungando lo sguardo verso il futuro”.

Sempre domenica, prima e dopo l’incontro, sarà possibile aderire alla campagna ‘Firma anche tu per il Salario Minimo!’, sottoscrivendo la petizione a sostegno della proposta di legge del Partito Democratico e di tutte le forze politiche di opposizione.

All’anteprima di domenica seguiranno gli eventi della Festa de l’Unità del prossimo fine settimana.