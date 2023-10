Conte a Foggia: comizi al Cep e al Candelaro per tirare la volata al M5S e ad Episcopo

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Foggia venerdì 6 e sabato 7 ottobre per sostenere la lista del Movimento 5 Stelle e la candidata sindaca del campo largo progressista indicata dal Movimento, Maria Aida Episcopo.

Dopo alcuni incontri privati e legati alla sensibilità e alle battaglie condotte da presidente del Consiglio, e in aziende che si sono distinte per legalità, efficienza e Superbonus, Conte venerdì sarà al quartiere Cep, dove a piazza Giovanni XIII, alle 19.30, incontrerà i cittadini.

Sabato 7 ottobre, invece, la sua giornata inizierà nel centro di Foggia, alle 10.30, (all'incrocio tra via Tugini e via Rosati è previsto un punto stampa) fino a giungere alla sede del M5S di Foggia in corso Giannone 51.

Nel pomeriggio, invece, incontro con i residenti del quartiere Candelaro, dalle 16.30, a partire da via Lucera 59 fino a giungere a via San Giovanni Bosco 49.

Ancora, sono previste ulteriori passeggiate a sorpresa, oltre a quelle legate agli appuntamenti elencati, nelle quali il presidente Conte sarà accompagnato dalla candidata sindaca Maria Aida Episcopo, dall'europarlamentare e coordinatore provinciale Mario Furore, dai parlamentari Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S, Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini, dall'assessora regionale al Welfare Rosa Barone e dai candidati della lista M5S al Consiglio comunale.