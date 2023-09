Pino Lonigro molla Mainiero: i socialisti dauni scelgono di sostenere Episcopo

Il movimento di Pino Lonigro, Socialismo Dauno, molla il candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero e se ne va nel campo largo progressista. Il direttivo cittadino ha scelto di appoggiare la coalizione di centrosinistra e la candidata sindaca di Foggia Marida Episcopo.

Ad annunciarlo è il segretario cittadino Raffaele Breglia. “I cittadini di Foggia hanno bisogno di un’amministrazione competente e seria, dopo la brutta parentesi che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e al successivo commissariamento. La comunità civile foggiana deve fare affidamento su amministratori che vogliono il bene della città e dei concittadini di Foggia, che solo il campo largo progressista può effettivamente garantire. Non certamente il centrodestra, che ha scelto come candidato sindaco un consigliere uscente dell’Amministrazione decaduta, retta da Landella – si legge nella nota - Offriremo il nostro sostegno ed eserciteremo il più concreto impegno per consentire l’elezione a sindaco di Foggia della candidata del Campo largo, con la certezza che solo l’azione amministrativa seria e qualificata delle forze progressiste potrà dare le risposte e le soluzioni più efficaci ai problemi della gente della città capoluogo”.

Il 23 agosto scorso era arrivato l’endorsement del presidente del movimento politico Socialismo Dauno, Pino Lonigro, per Giuseppe Mainiero, “personalità che per carisma, idee, conoscenza della macchina amministrativa e senso della legalità rappresenta ciò di cui Foggia e i foggiani hanno bisogno”. Solo una settimana fa, presenziava all’inaugurazione del suo comitato elettorale in via Lanza.

È lecito domandarsi, allora, cosa sia cambiato nel giro di pochi giorni. “Alla luce di quelle che sono le candidature alla carica di sindaco ormai certe e delle alleanze, è prevalso un ragionamento rispetto alla proposta del centrodestra, una continuità delle politiche landelliane che la città non merita – spiega Lonigro - La riflessione che è stata fatta da tutti i componenti del direttivo è stata quella di sostenere il campo largo perché non si vuole consentire che il centrodestra possa continuare con quelle politiche che hanno portato la città nella condizione nella quale oggi si trova”.

In un paio di riunioni, una già la settimana scorsa, Socialismo Dauno avrebbe preso questa decisione, sostanzialmente, animata dalla volontà di scongiurare che la città venisse riconsegnata al centrodestra. È stato deliberato, così, di sostenere l’alleanza del campo largo progressista. Eventuali candidature espressione del movimento saranno offerte alle altre forze di centrosinistra, e dunque confluiranno in un’altra lista.

Nulla di personale con Mainiero, tiene a precisare il leader di Socialismo Dauno. “Nella discussione devo accettare il pensiero della maggioranza dei componenti del direttivo. Non posso imporre una scelta o decidere da solo”.