Campagna elettorale "vitale" per i Cinquestelle, venerdì arriva Conte a trainare il centrosinistra

“Ogni campagna elettorale per noi è davvero importante, però si può dire che, probabilmente da quando siamo nati, per Foggia questa campagna elettorale è quella più vitale”. È stato l’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, a introdurre, così, la presentazione della lista M5S in piazza Giordano nel sabato finora più movimento verso le Comunali.

Non sono mancate le bordate al centrodestra che, a pochi metri di distanza, in piazza Cesare Battisti, presentava le sue liste: “Chissà se di Mauro e gli altri candidati della destra hanno il coraggio di chiedere scusa a tutti noi foggiani per quello che abbiamo subito”, ha affermato riferendosi al commissariamento per infiltrazioni mafiose.

I decibel del comizio del candidato sindaco Giuseppe Mainiero e del consigliere regionale e candidato consigliere comunale Antonio Tutolo in corso Vittorio Emanuele arrivano fino lì, e i Cinquestelle ne hanno anche per loro.

Il M5S ha cercato di costruire una lista che “fosse rappresentativa della città”: “Non abbiamo preso 32 figurine, non siamo andati alla ricerca di portatori di voti. Abbiamo scelto persone perbene e competenti che potessero rappresentare i vari mondi della nostra città, in maniera eterogenea”, ha detto Furore.

Il 6 e 7 ottobre, ha annunciato, il presidente Giuseppe Conte sarà a Foggia per sostenere la candidata sindaca del campo largo progressista, Marida Episcopo, indicazione del M5S, come ha ricordato, rivendicandolo con orgoglio. “Ci siamo assunti la responsabilità di indicare una donna perbene, un’alta figura istituzionale, che potesse rappresentare in maniera onesta tutti i cittadini foggiani”.

Con tutta probabilità, il leader nazionale partirà dalle periferie, Cep e Candelaro, con una possibile capatina nei mercati.

Per l’occasione, è arrivato in città anche il coordinatore regionale, onorevole Leonardo Donno. “È il momento di darsi una mossa”, ha esordito ricalcando lo slogan scelto dal M5S per la campagna elettorale a Foggia. Maria Aida Episcopo è “una grande donna, competente, preparata, disponibile a portare la città fuori dal baratro”, ha detto della candidata sindaca.

I candidati sono stati divisi in tre gruppi, ciascuno capitanato da un portavoce M5S. A presentare le donne, l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone che in un intervento appassionato ha parlato di un “voto fondamentale”. Il suo appello si rivolge soprattutto a indecisi e rassegnati. “I servizi sociali che io guido in Regione sono stati la merce di scambio di una politica di cui ci dobbiamo solo vergognare”, ha affermato, promettendo un’attenzione ancora più alta.

Il deputato Giorgio Lovecchio ha presentato il gruppo dei giovani, ma prima ha lanciato strali avvelenati alla coalizione opposta. “Il centrodestra si riaffaccia a Foggia e vuole governare un’altra volta questa città. Hanno fatto un danno enorme: oltre allo scioglimento per mafia, noi abbiamo avuto anche un danno economico di svariati milioni di euro, perché non abbiamo potuto partecipare ai bandi del Pnrr. Per colpa loro, oggi ci troviamo a dover mendicare qualche progetto”.

Lovecchio tira fuori anche il nodo Amiu: “La raccolta differenziata non esiste, il cittadino non viene messo nelle condizioni di farla. Non capisco perché arriviamo a Foggia e non funziona mai niente. In altre città molto più grandi c’è il porta a porta, a Foggia non si può fare. Paghiamo una Tari altissima e abbiamo un servizio che fa schifo”, ha detto senza mezzi termini il deputato.

Il collega deputato Marco Pellegrini ha presentato il terzo blocco di candidati. Anche lui si è scagliato contro il centrodestra: “È la prima campagna elettorale dopo lo scioglimento, questo evento traumatico che ha segnato la storia di questa città e di ciascuno di noi. È un evento terrificante, terribile, la cui responsabilità è totalmente di questa destra che ancora oggi ha il coraggio di chiedervi il voto e di dire che rappresentano la discontinuità. Sono le stesse persone che hanno eletto Landella”.

“Sono fortunata ad aver incrociato nella mia vita professionale e in questa incipiente politica un gruppo che mi ha dato così tanto”, ha detto la candidata sindaca. Ha salutato anche il coordinatore regionale Leonardo Donno: “È stato uno dei primi ad incoraggiarmi tantissimo”. Il leader nazionale Giuseppe Conte “sarà per noi tutti un traino di entusiasmo – ha concluso Marida Episcopo - una dose incredibile di partecipazione di tutti e di tutte. Il 23 di ottobre abbiamo un appuntamento, che si chiama riscossa”.