Violento temporale a Biccari, danni alla rete fognaria e al depuratore

Dopo le intense piogge degli ultimi giorni, la provincia di Foggia fa la conta dei danni. Ingenti quelli subiti da diverse aziende agricole di Cerignola e Orta Nova per i nubifragi di ieri pomeriggio. Nel comune dei Cinque Reali Siti, anche oggi la pioggia è scesa copiosamente allagando diverse vie cittadine.

Problemi anche a Biccari, dove le forti piogge, nella giornata di ieri hanno provocato numerosi danni alla rete fognaria, al depuratore, alla viabilità stradale comunale e provinciale, ivi compreso un incidente che ha coinvolto un pullman di linea, fortunatamente senza che si registrassero gravi conseguenze per i passeggeri: "Stiamo facendo sopralluoghi, raccogliendo segnalazioni e organizzando i primi interventi (cominciando da fogna e depuratore)", ha commentato stamani il sindaco del comune dei Monti Dauni GIanfilippo Mignogna, che ha poi precisato: "Il Comune non ha le risorse economiche per poter fare la manutenzione ordinaria a tutte le strade rurali presenti nel nostro territorio. E men che meno di poterle asfaltare, ammesso che sia una soluzione, visto che poi rischierebbero di essere rovinate in breve tempo dall’inevitabile passaggio di mezzi agricoli molto pesanti in tutte le stagioni, dal deflusso delle acque piovane dai campi, dall’accesso ai fondi da parte dei frontisti e da diverse altre pratiche, talvolta anche al limite del consentito, che non sto qui a richiamare".

"E allora cosa si può ragionevolmente fare? Quando le strade sterrate, oltre ad avere una funzione prettamente agricola, assumono anche l’ulteriore funzione di accesso ad abitazioni private (magari con la necessità di essere raggiunte dal servizio pubblico di trasporto scolastico) si cerca di conciliare le cose, di consentire il passaggio di mezzi agricoli senza alcuna limitazione di peso o tipologia (per non penalizzare gli agricoltori) e al tempo stesso di rendere meno scomodo possibile il transito di auto e pulmini, con interventi, all’occorrenza anche ripetuti, di manutenzione, di compattazione del fondo o di ricarico di materiale, sempre tenendo conto delle risorse al momento disponibili e dell’ampiezza della rete viaria comunale. Probabilmente - ha aggiunto il sindaco - non sarà il massimo della vita ed è pure legittimo avere aspettative migliori, ma amministrare un Comune come il nostro è fare i conti ogni giorno con la realtà. Che a volte è fatta anche di fango".