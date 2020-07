Come ordinare libri scolastici a Foggia e averli a casa in 24 ore

Settembre è sinonimo di ritorno a scuola e, come ogni anno, parte la ricerca dei libri di testo che, uniti all’acquisto di zaini, astucci, quaderni e diari, sono una delle spese più ingenti e importanti che ogni famiglia si trova ad affrontare in questi giorni di fine estate.

L’anno scolastico 2020-2021 sta per iniziare e per risparmiare sui libri scolastici, Amazon mette a disposizione un servizio che, con pochi click, vi farà arrivare a casa tutti i testi di cui i vostri figli hanno bisogno, anche scontati.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le medie

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia.

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi nell’anno scolastico 2020-2021!

DIRITTO DI RECESSO ESTESO

Potrai restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020, se venduti e spediti da Amazon.it.

Dove comprare libri scolastici a Foggia

Trovare libri scolastici, nuovi o usati, a Foggia è semplice, potete rivolgervi nelle librerie specializzate nella vendita di testi per le scuole elementari, medie e superiori.

Le librerie a Foggia

Di seguito un elenco delle librerie a Foggia:

Libreria Dante in Via Guglielmo Oberdan, 1

Libreria Patierno in Via Dante Alighieri, 21

Libreria Ubik in Piazza Umberto Giordano, 75

Libreria dell’Ateneo in Via Giuseppe Rosati

Star Library - New and Used Books School in Via Molfetta, 44-46

Punto C.E.I. Snc Di Ippolito D. & De Maio L. in Via Antonio Ciano, 18

Optabilivs Di Lisi Giuliana in Via Vincenzo Dattoli, 6

Libreria Cartoleria Il Compasso in Via Paolo Telesforo, 116

Libreria Cartoleria Michelangelo in Via Fioritto Domenico, 21

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per: