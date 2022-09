Vieste, la 'Perla del Gargano' dove sboccia l'amore

Una città, tredici eventi e migliaia di cuori per un indotto di alcune decine di migliaia di presenze. Questo il bilancio più che positivo per la Vieste in Love, la rassegna di appuntamenti estivi che si è conclusa ieri, domenica 11 settembre, nella città garganica.

La kermesse, giunta alla terza edizione, ha portato tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica e danzatori internazionali. Per una settimana la capitale del turismo pugliese si è lasciata travolgere da un fiume di cuori, baci e promesse d’amore che hanno arricchito le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento.

“L’obiettivo della Vieste in Love era quello di destagionalizzare il turismo in città, portando visitatori in un periodo di bassa stagione, e coinvolgere l’intera popolazione a partecipare attivamente alle iniziative che, per una settimana, hanno colorato la città” ha dichiarato l’assessore al Turismo di Vieste, Rossella Falcone. “Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Siamo soddisfatti della grande partecipazione di ospiti che hanno scelto questa settimana per trascorrere le vacanze grazie alla presenza della Vieste in Love e soprattutto dei viestani, vera protagonista della kermesse”.

Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2021, la manifestazione d’amore più attesa dell’estate pugliese è tornata a creare un polo d’attrazione nella magica scenografia naturale del Gargano con eventi e spettacoli suggestivi. Durante la settimana dell’amore archi, fiati, chitarre e percussioni hanno creato nel centro antico della Perla del Gargano una sinfonia con un palcoscenico diffuso, suonando direttamente da balconi e terrazze delle case dei viestani e famosi stuntman hanno entusiasmato il pubblico con un esplosivo spettacolo con inseguimenti, acrobazie ed effetti speciali degne di Hollywood.

La rassegna, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360, ha dato spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche all’amore che si può provare per un luogo, una terra, una città o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo. Sono stati, infatti, premiati i turisti storici che frequentano Vieste da diversi anni e sono stati presentati i cortometraggi e le opere di giovani talenti del Gargano. Un omaggio da parte dell’Amministrazione comunale a tutti i viestani che si sono contraddistinti per le loro capacità artistiche. E poi spazio alla musica con la Vieste Music Festival, la rassegna che premia i talenti del territorio capaci di metterci il cuore nel sogno di esprimere la propria arte con la musica, il concerto di Matteo Brancaleoni, il più noto crooner italiano dei nostri tempi che si è esibito con il sound elegante dei The SwingBeaters e dell’artista Davide de Gioia e il concerto di Cristina D’Avena, che ha fatto cantare tutti con le sigle dei cartoni tv più amati degli ultimi 30 anni.

Amore e seduzione culturale sono stati invece gli ingredienti dello spettacolo “Dante, Trifone e Paradiso - Una commedia (quasi) perfetta”, uno spettacolo del comico Dino Paradiso e del prof. Trifone Gargano, un viaggio nell’opera del “sommo poeta” adatta a tutti, sia grandi che piccini. L’amore ha poi toccato orizzonti internazionali con lo spettacolo di Flamenco di Alicia Marquez e Ramon Martinez, ballerini di fama internazionale.

“Quando siamo arrivati a Vieste, ancora prima che questo bellissimo progetto prendesse forma, abbiamo trovato un’amministrazione pronta e disponibile ad investire in un progetto che aveva tutti i requisiti per arrivar lontano” ha spiegato Maurizio Altomare, art director di Studio360. “In questa settimana la città è stata presa d’assalto e le attività commerciali ci hanno riportato la loro soddisfazione. La promessa per il prossimo anno è di tornare con una nuova Vieste in Love sempre più qualificata e partecipata”.