A Vico del Gargano la festa patronale celebra gli innamorati

Tutto pronto a Vico del Gargano per la festa patronale dedicata alla Madonna del Rifugio. Da oggi e fino a domenica, nel centro garganico ci sarà una tre giorni ricca di appuntamenti per tutti i gusti. Si parte stasera alle 21 con l’inaugurazione della terza edizione del ‘Percorso degli innamorati’. Nel centro storico, allestimenti, installazioni, musica e colori per un itinerario che conduce fino al famoso vicolo del bacio.

Sabato, dopo il rito religioso delle 19 ci sarà la consegna delle chiavi della città alla Madonna da parte del sindaco Raffaele Sciscio e la solenne processione per le vie del centro accompagnata dal complesso bandistico Nardini. E poi via alla ‘notte romantica’ con degustazioni e musica in strade e piazze. Si tratta di un’iniziativa nazionale, organizzata nell’ambito dell’associazione che unisce I Borghi più belli d’Italia.

Domenica 25 giugno, alle 20.30 la Chiesa Madre ospiterà lo spettacolo teatrale ‘I Santi’ a cura della compagnia teatrale ‘Ncvò Cappà Nsciaun’. Alle 21.45 in Largo Fuoriporta, concerto gratuito di Sergio Caputo. Al termine dello spettacolo, i festeggiamenti saranno chiusi da fuochi pirotecnici.