A Troia torna 'Design in Town', il summer camp della creatività

Dal 10 giugno all’11 agosto, Troia ospiterà l’undicesima edizione di ‘Design in Town’, il summer camp per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vogliono orientarsi nel mondo della creatività.

Il Summer camp offre a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e non solo, dal 1° al 5° anno senza limitazioni, un percorso di orientamento e un confronto diretto sul campo con il mondo della progettazione creativa in otto aree: architettura, moda, design, fotografia, grafica e comunicazione, video, scrittura creativa e illustrazione.

Il campus prevede moduli di 2, 3 o 4 settimane in residenza e si caratterizza per ritmi di lavoro intensivi. Durante ‘Design in Town’ i partecipanti mettono alla prova le proprie motivazioni, misurandosi con progetti di reale utilità sotto la supervisione di professionisti di assoluta eccellenza, tutti con esperienze di conduzione di progetti collettivi e tutti con una forte visionarietà del progetto. Oltre cento i docenti che si sono succeduti negli anni, quaranta previsti per la nuova edizione.

Quest’anno, il corpo docenti sarà selezionato tra i professionisti dello IED (Istituto Europeo di Design ) e USI-Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, le due università Education partner del summer camp, e della Triennale di Milano Networking partner del progetto. L’Associazione di Promozione Sociale Good Design, invece, ha creato un fondo per assegnare 12 borse di studio a giovani talenti residenti in provincia di Foggia a totale copertura dei costi di partecipazione al summer camp per una settimana.

“Torniamo ad ospitare quello che, ormai, è un grande evento nazionale, un progetto di Pasquale Volpe, giovane creativo troiano. Da giugno ad agosto la nostra magnifica città ospiterà decine di ragazzi, e la bellezza della nostra terra ispirerà i loro progetti di design, architettura, grafica, scrittura, le loro fotografie. La nostra magnifica città si conferma aperta, creativa, ricca di iniziative di grande respiro culturale” dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri

Patrocinata dal Comune di Troia e dalla Regione Puglia, Design in Town gode del sostegno di prestigiose istituzioni culturali quali: la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, la Fondazione Castiglioni e la Triennale Milano, quest’ultima è anche networking partner del progetto. Nel 2016 ha ottenuto il premio ADI Design Index per l’innovazione del modello didattico. Le borse di studio sono finanziate da: Comune di Troia, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Eceplast, Manta Group, Moderne Semolerie Italiane, Toyota Aquilano Motori.